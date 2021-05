Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli place déjà ses pions pour le mercato !

Publié le 25 mai 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Déjà projeté sur les objectifs de la saison prochaine avec l’OM, Jorge Sampaoli entend bâtir une équipe compétitive durant le mercato estival et l’a clairement annoncé.

Ce n’est plus un secret pour personne, Jorge Sampaoli attend du renfort cet été à l’OM ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’entraîneur argentin a notamment jeté son dévolu sur Gerson, et un accord a même été trouvé avec le milieu de terrain brésilien ainsi qu’avec son club de Flamengo sur les bases d’un transfert à 24M€ + 6M€ de bonus. D’autres postes devraient également être comblés cet été, et Sampaoli a d’ailleurs confirmé dimanche soir en conférence de presse que l’OM allait recruter.

« Faire une bonne équipe l’an prochain »