EXCLU - Mercato - OM : L’Atlético dégaine, l’OM tremble…

Publié le 24 mai 2021 à 14h15 par Alexis Bernard

Grande priorité de l’OM pour cet été, Gerson est en discussion depuis un bon moment avec les dirigeants marseillais. Toutefois, l’Atlético de Madrid a débarqué dans ce dossier et vient totalement redistribuer les cartes.

En quête de renfort au milieu de terrain cet été, l’OM est en train de jeter son dévolu sur Gerson. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, une seconde offre de Pablo Longoria à hauteur de 24M€ + 6M€ a finalement réussi à convaincre la direction de Flamengo, qui a donc trouvé un terrain d’entente financier avec l’OM. D’ailleurs, selon nos révélations, un accord sur les bases d’un contrat de cinq ans a également été trouvé avec Gerson, et les feux semblaient donc au vert pour la finalisation de ce transfert. Mais un nouvel élément vient tout relancer…

L’Atlético passe à l’offensive pour Gerson