Mercato - OM : Enorme danger pour Longoria avec ce joueur du Barça !

Publié le 25 mai 2021 à 7h00 par A.D.

Pour renforcer sa défense, l'OM penserait à recruter Junior Firpo. Toutefois, Pablo Longoria aurait un nouvel adversaire de taille à affronter pour l'arrière gauche du FC Barcelone. En effet, Southampton viendrait d'entrer dans la danse pour Junior Firpo et serait allé à la pêche aux renseignements en vue du mercato estival.

En difficulté du côté du FC Barcelone, Junior Firpo ne devrait pas faire long feu en Catalogne. Une information qui n'aurait pas échappée à l'OM. En quête d'un nouvel arrière gauche, Pablo Longoria aurait identifié le profil de Junior Firpo et penserait à le recruter dès cet été selon les dernières informations de Mundo Deportivo . Toutefois, le nouveau président de l'OM serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque Junior Firpo aurait la cote en Italie. Plus précisément, le défenseur de 24 ans séduirait l’AC Milan, l’Inter, la Roma et le Napoli. Et pour ne pas arranger les affaires de Pablo Longoria, Junior Firpo aurait également des admirateurs en Angleterre, notamment West Ham, mais ce ne serait pas tout.

Southampton est passé à l'action pour Junior Firpo