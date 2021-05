Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va pouvoir compter sur cette star !

Publié le 25 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que beaucoup pourraient ne pas être présents la saison prochaine en raison des différentes périodes de prêt qui prennent fin et des ventes probables, Dimitri Payet s’est ouvertement engagé envers l’OM.

La saison prochaine, l’OM ne pourra pas compter sur Florian Thauvin qui s’est engagé en faveur des Tigres de Monterrey. Cependant, Pablo Longoria est parvenu à se mettre d’accord avec Jordan Amavi pour que le latéral gauche français ne marche pas dans le sillage de Thauvin, en quittant le club phocéen en étant libre de tout contrat. Dimitri Payet se trouve dans une autre situation, puisque son contrat court jusqu’en juin 2024. Et il ne compte pas s’en aller de sitôt.

Dimitri Payet assure être là à l’OM la saison prochaine