Mercato - OM : Dimitri Payet sur le départ ? Il répond !

Publié le 24 mai 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Comme il l’a récemment annoncé, Dimitri Payet n’envisage en aucun cas de quitter l’OM cet été et annonce déjà sa présence pour la saison prochaine.

Prolongé l’été dernier jusqu’en juin 2024 par la direction de l’OM, Dimitri Payet (34 ans) reste un élément important du projet McCourt dans le secteur offensif. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en Ligue 1, l’international français avait pourtant été vivement pointé du doigt en début de saison pour sa prise de poids et ses performances décevantes. Dimanche sur Téléfoot, Payet a clairement indiqué qu’il n’envisagerait pas de quitter l’OM cet été, et il en a remis une couche à ce sujet dimanche soir.

« Je serai là, c’est une certitude »