Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 25 mai 2021 à 12h45 par La rédaction

Seulement quelques mois après son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino pourrait déjà faire ses valises. Le technicien argentin envisagerait sérieusement un retour à Tottenham.

Alors que Leonardo travaillerait d’arrache-pied pour trouver du renfort à Mauricio Pochettino en vue de la saison prochaine, le directeur sportif du PSG pourrait également avoir le cas du technicien argentin à gérer. Arrivé en janvier dernier pour remplacer un Thomas Tuchel limogé en décembre, Mauricio Pochettino pourrait ne pas s’éterniser au PSG. N’ayant pas réussi à décrocher le titre de champion de France avec le club de la capitale et ayant été éliminé aux portes de la finale de la Ligue des Champions, l’Argentin pourrait envisager un retour dans son ancien club cet été.

Pochettino envisagerait un retour à Tottenham