Mercato - OM : Ça se complique sérieusement pour Longoria dans le dossier Gerson !

Publié le 25 mai 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10 Sport, Flamengo a trouvé un accord avec l'OM pour le transfert de Gerson. Mais ce dossier est loin d'être réglé pour le club marseillais.

Nommé président de l’OM en février dernier, Pablo Longoria a du pain sur la planche. Plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter Marseille dans les prochaines semaines. Après Florian Thauvin et Hiroki Sakai, Boubacar Kamara pourrait changer d’air cet été en cas d’offre satisfaisante, tout comme Saïf Eddine-Khaoui, Christopher Rocchia, Yohann Pelé et Yuto Nagatomo. De nombreux secteurs devront donc être renforcés et notamment le milieu de terrain. Le dirigeant espagnol a coché le nom de plusieurs joueurs à l’instar de Thiago Almada (Velez Sarsfield), d’Arturo Vidal (Inter) et de Mattéo Guendouzi (Arsenal) selon nos informations exclusives. Mais ces derniers jours, un dossier concentre les efforts de Pablo Longoria. Comme annoncé par le 10 Sport, l’OM souhaite recruter Gerson (Flamengo) et a formulé récemment une offre de 30M€ (24M€ + 6M€ de bonus) pour tenter de l’attirer. Une proposition qui ne laisse pas insensible le joueur de 24 ans, prêt à relever le défi marseillais. Gerson pourrait signer dans les prochains jours un contrat de cinq ans et Jorge Sampaoli ne cacherait pas son optimisme en interne selon le média brésilien O Globo.

Des intermédiaires se sont greffés au dossier

« Il y a trois semaines, le père du joueur nous a indiqué qu’un club français souhaitait faire une proposition. Elle a été faite via l’intermédiaire de son avocat, et nous en avons discutée. Il y a eu une ou deux clauses que nous n’avons pas acceptées. Les conversations se poursuivent afin que nous puissions voir si l’offre correspond à ce que notre club et Gerson attendent. Je répète, ce n’est pas Flamengo qui a mis le joueur sur le marché, c’est bien ce club français qui veut le recruter (…) Pour l’instant, il n’y a qu’un seul club français qui a formulé une offre ferme pour Gerson. Un point que je veux souligner, c’est que la fenêtre des transferts s’ouvre seulement maintenant en Europe, et il semble possible que d’autres clubs s’y intéressent. Ce que nous avons, c’est une proposition ferme de Marseille que Flamengo est toujours en train d’analyser » a confié le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, dans un entretien accordé à Os Donos da Bola . Comme annoncé par le 10 Sport.com , il ne reste plus qu’un détail à régler. Le père du joueur aurait confié plusieurs mandats à différents agents et l’OM attend que ce souci soit réglé avant de boucler ce deal. Mais à en croire un proche du dossier contacté par la Provence, « ça se complique ». Plusieurs intermédiaires tenteraient de se greffer sur le dossier et rendent les négociations compliquées. La société G7 Football , qui est contractuellement liée à Gerson a contacté la fédération brésilienne et la FIFA pour signaler le problème. « Il y a toujours une possibilité, les discussions sont ouvertes, mais elles sont compliquées » ajoute cette source.

L'Atlético et le Real Madrid s'immiscent dans ce dossier