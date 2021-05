Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Flick nommé nouveau sélectionneur de l'Allemagne !

Publié le 25 mai 2021 à 11h18 par La rédaction

Après que la fin de l’Euro, Hans-Dieter Flick sera le nouveau sélectionneur de la Mannschaft pour les trois prochaines saisons.

Comme escompté, Hans-Dieter Flick ne rejoindra ni le FC Barcelone ni le Real Madrid malgré les rumeurs étalées dans la presse ibérique ces derniers jours. Le désormais ex-entraîneur du Bayern Munich reprendra le flambeau de Joachim Löw une fois que l’Euro sera terminé. Ce mardi, Flick a officiellement signé un contrat de 3 ans avec la fédération allemande, le liant à la Mannschaft jusqu’en juin 2024. Dans un communiqué, Hans-Dieter Flick s’est livré sur ce nouveau challenge. « Tout s'est passé étonnamment vite pour moi avec la signature, mais je suis très heureux de pouvoir travailler comme entraîneur de l'équipe nationale à partir de l'automne. La saison vient de se terminer et les deux années passées au Bayern Munich me marquent encore fortement. L'esprit d'équipe et l'attitude des joueurs du Bayern étaient remarquables, et j'en retire beaucoup de choses qui continueront à façonner mon travail. J'ai hâte d'y être, car je vois la qualité des joueurs, en particulier des jeunes joueurs allemands ».