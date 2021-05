Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour Sergio Ramos !

Publié le 25 mai 2021 à 11h15 par B.C.

Alors que le PSG reste à l’affût pour Sergio Ramos, Florentino Pérez serait encore loin d’un accord pour la prolongation du défenseur espagnol. De quoi laisser le champ libre au club parisien.

L’année 2021 n’a pas été de tout repos pour Sergio Ramos. Handicapé par plusieurs blessures, le défenseur espagnol n’a pas pu aider le Real Madrid à remplir ses objectifs et assistera au prochain Euro depuis son domicile. Luis Enrique a décidé de laisser de côté le capitaine merengue afin de lui permettre de se remettre au point physiquement, mais cette période de repos forcé devrait également servir à Sergio Ramos pour clarifier son avenir. Libre à partir du 1er juillet, le joueur n’a pas trouvé d’accord avec le Real Madrid pour prolonger et se retrouve courtisé par le PSG, qui a le champ libre pour lancer son offensive.

Ça bloque entre le Real et Ramos