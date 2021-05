Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle décision doit prendre Cristiano Ronaldo cet été ?

Publié le 25 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

À un an de la fin de contrat à la Juventus, l’avenir de Cristiano Ronaldo s’écrit plus que jamais en pointillés dans le Piémont. Ciblé par le PSG, l’international portugais dispose de plusieurs portes de sorties s’il décide de faire ses valises cet été. Mais quel serait le choix le plus judicieux ?

Arrivé en 2018 en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus au cours de la fenêtre estivale des transferts à venir. En effet, à en croire les différents échos parus dans la presse, le quintuple lauréat du Ballon d’Or serait lassé des mauvais résultats de l’écurie italienne sur la scène européenne depuis sa venue. En outre, cette saison 2020/2021 n’a pas été de nature à le rassurer sur les capacités de La Vecchia Signora à triompher au plus haut niveau dans la mesure où les hommes d’Andrea Pirlo ont perdu la Serie A et qu’ils se sont qualifiés de justesse pour la prochaine édition de la Ligue des champions ce dimanche après leur victoire à l’extérieur contre Bologna (1-4). Une non-qualification de la Juventus pour la plus prestigieuse des compétitions européennes aurait d’ailleurs pu définitivement pousser le Portugais de 36 ans vers un départ de l’écurie piémontaise comme le10sport.com vous l’avait annoncé.

Le PSG, Manchester United ou encore le Real Madrid comme possibles destinations ?