Mercato - PSG : Leonardo s’attaque à un nouvelle cible à 30M€ !

Publié le 25 mai 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts défensifs pour son effectif, le club de la capitale aurait coché le nom d’un joueur évoluant en Bundesliga dans cette optique.

Les chantiers seront nombreux au Paris Saint-Germain au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet outre le milieu de terrain, le club de la capitale aimerait renforcer sa défense cet été, et notamment le flanc droit de sa défense. Il faut dire que les performances d’Alessandro Florenzi (qui devrait retourner à l’AS Roma), de Thilo Kehrer et de Colin Dagba n’ont pas pleinement convaincu cette saison, chose qui pousserait la direction parisienne à vouloir recruter dans ce secteur. Et tandis qu’un départ du second cité ne serait pas à écarter selon L’Equipe , le PSG songerait à faire d’une pierre deux coups en enrôlant un joueur français dans cette optique.

Le PSG s’attaque au dossier Nordi Mukiele !