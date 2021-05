Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi va jouer un sale tour à Leonardo…

Publié le 25 mai 2021 à 17h45 par Th.B.

Légende vivante du FC Barcelone où il est le capitaine de l’équipe première, Lionel Messi pourrait quitter le Barça à l’intersaison si son contrat n’était pas prolongé. En parallèle, Messi aurait décidé de contrecarrer les plans du PSG pour Georginio Wijnaldum.

Et si Georginio Wijnaldum snobait le PSG au cours du prochain mercato ? Comme ESPN l’a révélé il y a de cela plusieurs mois, Leonardo garderait un oeil avisé sur les joueurs étant libres de tout contrat le 30 juin prochain. C’est notamment le cas de Wijnaldum qui a officialisé son départ de Liverpool et qui aura le loisir de débarquer gratuitement dans le club de son choix. Le PSG et le Bayern Munich auraient des vues sur l’international néerlandais qui devrait cependant rejoindre son Frenkie De Jong au FC Barcelone.

Messi aurait donné son aval pour que Wijnaldum signe au Barça