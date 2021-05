Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, recrutement... Cette terrible nouvelle sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 25 mai 2021 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé est encore dans le doute quant à son avenir au PSG. Alors qu'il exigerait du renfort au milieu et dans les couloirs de la défense parisienne, le champion du monde français serait déçu car il estimerait que son club s'affaiblit au fil des années depuis son arrivée.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé est en discussion avec sa direction depuis plusieurs semaines pour prolonger. Toutefois, le champion du monde français ne serait pas encore certain d'apposer sa signature pour rester au PSG. Selon les dernières informations du Parisien , Kylian Mbappé voudrait certaines garanties pour rester à Paris, et notamment pour le recrutement estival. En effet, le numéro 7 du PSG exigerait que Leonardo renforce l'équipe au milieu de terrain et dans les couloirs de la défense de Mauricio Pochettino pour que le club soit le plus compétitif possible. Des revendications qui auraient une origine bien précise.

Mbappé déçu par le recrutement de Leonardo ?