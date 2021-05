Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça pourrait relancer un gros dossier de Leonardo !

Publié le 25 mai 2021 à 15h15 par B.C.

Bientôt libre, Georginio Wijnaldum suscite de nombreuses convoitises. Outre le PSG et le Bayern Munich, le FC Barcelone s’intéresserait également au milieu de Liverpool, et une rencontre importante aurait eu lieu il y a quelques jours…

À 30 ans, Georginio Wijnaldum s’apprête à changer de club. L’international néerlandais a confirmé sur son compte Instagram qu’il quitterait Liverpool cet été, alors que son contrat arrive à expiration. « C'est très dur de dire aurevoir. J'aurais aimé rester un joueur de Liverpool pendant de nombreuses années, mais malheureusement les choses se sont passées différemment. Je dois commencer une nouvelle aventure », a notamment indiqué le joueur. Dans le contexte actuel, Wijnaldum apparaît logiquement comme une grosse opportunité de marché, et plusieurs clubs seraient disposés à s’attacher ses services, à l'instar du Paris Saint-Germain. Cependant, Leonardo fait face à une grosse concurrence et pourrait perdre cette bataille au profit du Bayern Munich, idéalement placé dans ce dossier, mais rien ne serait encore acté.

Les agents de Wijnaldum ont rencontré la direction du Barça