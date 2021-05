Mercato - PSG : Ça se confirme pour Leonardo avec ce gros coup à 0€ !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum va quitter Liverpool. Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, l'international néerlandais se dirigerait vers le Bayern, où il pourrait s'engager pour une durée de trois saisons.

Le 30 juin, Georginio Wijnaldum ne sera plus un joueur de Liverpool. En fin de contrat avec les Reds , le milieu de terrain néerlandais va partir librement et gratuitement dans un nouveau club. Alors que le PSG serait prêt à profiter de l'aubaine, Georginio Wijnaldum devrait plutôt prendre la direction de Munich, du côté du Bayern, selon les dernières indiscrétions de Sky Germany . Une information confirmée par Nicolo Schira sur son compte Twitter .

A en croire Nicolo Schira, Georginio Wijnaldum devrait bel et bien s'engager en faveur du Bayern à la fin de son contrat le 30 juin. En effet, le club bavarois serait en discussions avancées avec le milieu de terrain de Liverpool pour boucler l'affaire. Comme l'a indiqué le journaliste italien, le Bayern proposerait un contrat de trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024, avec une année supplémentaire en option à Georginio Wijnaldum. Leonardo et le PSG doivent-ils déjà faire une croix sur ce coup à 0€ ? Affaire à suivre...

#BayernMunich have offered to Gini #Wijnaldum a contract until 2024 with option for another season. #transfers https://t.co/JCKsUOw3fL