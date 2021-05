Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une recrue estivale de Leonardo vraiment sur le départ ?

Publié le 25 mai 2021 à 17h30 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Rafinha avait été la grande surprise du recrutement de Leonardo au PSG. Arrivé en provenance du FC Barcelone, le milieu de terrain brésilien n’a toutefois pas connu une si bonne saison dans la capitale. De quoi déjà remettre en question son avenir au PSG ?

Dans les dernières minutes du dernier mercato estival, Leonardo avait réussi à boucler un coup inattendu. N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone, Rafinha a choisi de relancer sa carrière au PSG. Alors que Thiago Alcantara avait été annoncé dans la capitale, c’est finalement son frère qui a posé ses valises au PSG. Un joli coup réalisé par Leonardo à la fois sur le plan sportif que financier. En effet, alors que Rafinha était toujours sous contrat avec le Barça, le club catalan a accepté de le libérer gratuitement, moyennant quelques bonus. Ainsi, les Parisiens doivent déjà payer 1,5M€ puisqu’ils ont joué les demi-finales de Ligue des Champions, et en cas de revente, 35% de la somme ira aux Blaugrana. Une revente qui pourrait bien d’ailleurs arriver très prochainement. Pour sa première saison au PSG, Rafinha n’a pas bénéficié d’un énorme temps de jeu, notamment suite à l’arrivée de Mauricio Pochettino.

Rafinha lâché par le PSG ?

Face à ce rendement de Rafinha, le PSG pourrait bien couper court à cette aventure. Selon les informations de L’Equipe , alors que Leonardo prépare un grand ménage au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino cet été, le milieu de terrain brésilien pourrait faire partie de ces victimes. En cas d’offre satisfaisante, Rafinha ne sera ainsi pas retenu. Reste maintenant à trouver preneur. Et l’une des solutions pourrait venir d’Espagne… et du côté de Barcelone. Comme l’a révélé France Football , l’Espanyol Barcelone, qui a validé sa montée en Liga pour la saison prochaine, voudrait réaliser un gros coup cet été pour marquer l’occasion et serait ainsi tenté par le transfert de Rafinha.

Le rendez-vous est donné pour Rafinha !