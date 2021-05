Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà validé cinq départs pour cet été !

Publié le 25 mai 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG cherche à dégraisser en vue du prochain mercato estival, plusieurs joueurs sont concernés par un départ. Et la direction du club de la capitale a d’ores et déjà ciblé les éléments concernés par cette tendance.

En plus de l’épineux cas Kylian Mbappé que le PSG va devoir rapidement régler puisque l’attaquant français n’a plus qu’une année de contrat au Parc des Princes, Leonardo va devoir gérer les joueurs annoncés sur le départ. Alors que les finances actuelles sont frappées de plein fouet par la crise sanitaire, le PSG ne fait pas exception à la règle et devra alléger son effectif au cours du mercato estival. D’ailleurs, à en croire les révélations de L’Equipe, plusieurs profils ont déjà été désignés en interne et sont invités à prendre la porte dans les semaines à venir.

Le PSG cherche à vendre cinq joueur en priorité

Selon le quotidien sportif, pas moins de cinq joueurs du PSG devraient partir cet été. Celui disposant de la plus grosse valeur sportif n’est autre que Mauro Icardi, et le buteur argentin ne cacherait même plus ses envies de claquer la porte du Parc des Princes en interne. Pablo Sarabia est également concerné, d’autant que le milieu offensif espagnol vit très mal son changement de statut depuis quelque temps. Son prix de départ aurait déjà été fixé à hauteur de 15M€ par Leonardo. Concernant Thilo Kehrer, considéré comme un flop n’ayant jamais justifié son prix d’achat de 37M€ en 2018, il serait encore et toujours poussé vers la sortie par le PSG qui a déjà tenté de s’en débarrasser à plusieurs reprises par le passé. L’Equipe annonce également que Leonardo ne retiendra pas Rafinha, arrivé seulement l’été dernier au club mais qui n’entre pas dans les plans de Mauricio Pochettino. Et enfin, même son de cloche pour Alphonse Areola qui se retrouve barré par Keylor Navas et Sergio Rico dans la hiérarchie des gardiens. Après une saison en prêt à Fulham, le gardien du PSG devra donc se trouver un point de chute au cours du mercato estival.

