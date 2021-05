Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Départ, avenir… Les grandes annonces de Christophe Galtier !

Publié le 25 mai 2021 à 19h30 par T.M.

Cette saison, Christophe Galtier a donc réussi à mener le LOSC jusqu’au titre. Et pour le technicien de 54 ans, l’heure est maintenant venue d’entamer un nouveau chapitre.

Arrivé au LOSC pour jouer les pompiers de service après le fiasco avec Marcelo Bielsa, Christophe Galtier a réalisé un travail exceptionnel sur le banc des Dogues. Et tout cela a été récompensé dernièrement avec le sacre en Ligue 1, remportant le titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG. Galtier a donc réussi à amener le LOSC sur le toit de la France et quelle plus belle manière de faire ses adieux. Malgré un contrat jusqu’en 2022, l’entraîneur natif de Marseille voyait son avenir être au coeur des rumeurs ces dernières semaines. Annoncé sur le départ, Christophe Galtier était pressenti sur le banc de l’OL, qui s’est séparé de Rudi Garcia, de l’OGC Nice, qui a remercié Adrian Ursea, ou encore de Naples, qui a mis fin à l’aventure de Gennaro Gattuso.

Galtier annonce son départ !

Jusqu’à présent, rien n’était officiel pour l’avenir de Christophe Galtier. Mais à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , l’entraîneur du LOSC a confirmé sa volonté de faire ses valises cet été et avait même averti son président, Olivier Létang. « J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, après l'avoir beaucoup écouté ce matin (mardi), que j'allais quitter le LOSC. Ou que j'arrêtais avec le LOSC, je ne sais pas trop quel terme il faut employer. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici. Que ce cycle de quatre ans est assez long pour un entraîneur. Alors oui, ça ne fait que cinq mois que je collabore tous les jours avec Olivier Létang et ce n'est pas énorme cinq mois pour une collaboration... En ayant fait quatre ans, je sens intérieurement que c'est le moment pour quitter ce beau club, ce magnifique club. Ma décision n'est pas liée au classement final du LOSC, si on avait fini quatrième ou septième j'aurais pris la même décision. Je ne veux pas partir sur un succès. Je pars car j'ai décidé qu'au bout de quatre ans, il était temps de partir. (…) Ma décision n'est pas liée à la crainte de l'avenir du LOSC, au regard de la situation générale du football français. Le renouvellement d'un effectif est lié à l'aspect économique d'un club, mais il est lié aussi à l'ancienneté de cet effectif et, à un moment, il faut aussi qu'il y ait un changement et un roulement. Les joueurs qui sont là depuis trois ou quatre ans vont sûrement surfer sur ce titre et aller voir ailleurs. Mais la qualité de l'effectif de la saison prochaine ou la situation économique du club ne sont pas liées à mon départ. C'est lié à moi-même », a lâché Galtier.

« Il y a trois clubs aujourd'hui qui m’intéressent »