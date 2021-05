Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Juve, PSG, Manchester… Une grosse décision prise par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 25 mai 2021 à 16h30 par Bernard Colas

Alors que la saison vient de s’achever, Cristiano Ronaldo a publié un long message sur ses réseaux sociaux afin de s’auto-congratuler après avoir remporté tous les trophées nationaux en Italie. Un texte énigmatique dans le contexte actuel que certains interprètent comme un au revoir à la Juve…

Avec 36 buts en 44 apparitions sous le maillot bianconero, difficile de dire que Cristiano Ronaldo a raté sa saison. Pourtant, celle-ci n’a pas été de tout repos pour le Portugais. Malgré ces statistiques impressionnantes pour un joueur de 36 ans, la Juventus est passée tout proche de la catastrophe en parvenant à décrocher sa place pour la prochaine Ligue des champions à la dernière journée, grâce à son succès face à Bologne (4-1) et au faux-pas du Napoli contre Vérone (1-1). Sur le plan européen, le club turinois n’a guère fait mieux avec une piteuse élimination dès les huitièmes de finale de la C1 contre le FC Porto. De grands changements sont donc attendus dans le Piémont, et Cristiano Ronaldo pourrait être le premier concerné. Comme vous l’a révélé le10sport.com, les représentants du Portugais ont commencé à préparer le terrain en vue d’un départ, notamment au cas où la Juventus ne finissait pas dans le quatuor de tête en Serie A. Finalement, les hommes d’Andrea Pirlo disputeront bien la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine, mais l’avenir du quintuple Ballon d’Or n’en reste pas moins incertain.

« Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage »

Depuis plusieurs mois, la presse italienne spécule en effet sur l’avenir incertain de Cristiano Ronaldo, engagé jusqu’en juin 2022. Le numéro 7 s’est retrouvé sous le feu des critiques après l’élimination en Ligue des champions et ne fermerait pas la porte à un départ. À la Juve, la question se poserait également sur la suite à donner à l’expérience turinoise du Portugais. Le salaire annuel net de Cristiano Ronaldo, estimé à 31M€, pèse lourd sur les finances du club dans le contexte actuel, et un départ dès cet été pourrait finalement arranger les deux parties. Les rumeurs concernant l’attaquant de 36 ans devraient donc persister dans les prochaines semaines, notamment après la dernière publication du principal intéressé sur les réseaux sociaux. Au lendemain de la fin de saison de la Juventus, Cristiano Ronaldo s’est réjoui de ses performances malgré le sacre de l’Inter Milan. Meilleur buteur en Italie et vainqueur de la Coupe, l’ancien du Real Madrid est en effet parvenu à rafler tous les trophées possibles dans le pays, l’occasion pour lui de s’auto-congratuler dans une long message qui ressemble à des adieux. « La Supercoupe d'Italie, la Coupe d'Italie et le trophée du meilleur buteur de Serie A me remplissent de bonheur, principalement en raison de la difficulté qu'ils portent en eux, dans un pays où rien n'est facile à gagner. Avec ces succès, j'ai atteint un objectif que je m'étais fixé dès le premier jour de mon arrivée en Italie : gagner le Championnat, la Coupe et la Supercoupe, mais aussi être Meilleur joueur et Meilleur buteur dans ce grand pays de football rempli de joueurs formidables, de clubs géants et d'une culture du football bien à moi, écrit Cristiano Ronaldo. Je suis donc très fier. Champion d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie ; vainqueur de la Coupe d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie ; vainqueur de la Supercoupe d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie ; meilleur joueur d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie ; meilleur buteur d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie ; plus de 100 buts pour un club d'Angleterre, d'Espagne et d'Italie. Rien n'est comparable au sentiment de savoir que j'ai laissé mon empreinte dans les pays où j'ai joué, et que j'ai donné de la joie aux fans des clubs que j'ai représentés. C'est pour cela que je travaille, c'est ce qui m'anime et c'est ce que je chercherai toujours à obtenir jusqu'au dernier jour. Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage ! »

