Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’été s’annonce chaud pour Eduardo Camavinga !

Publié le 25 mai 2021 à 14h30 par Th.B.

Le PSG garderait un oeil avisé sur le dossier Eduardo Camavinga qui n’a toujours pas prolongé son contrat au Stade Rennais. Cependant, Leonardo pourrait faire face à une forte concurrence malgré le supposé retrait du Real Madrid de la course à la signature de Camavinga.

« Il est suivi par l’Europe entière. Ce sera sûrement l’un des feuilletons de l’été. S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ. Nous devons trouver la meilleure solution pour lui et pour le Stade Rennais » . De passage en conférence de presse, le président rennais Nicolas Holveck a parfaitement planté le décor quant à la situation d’Eduardo Camavinga. Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Stade Rennais, le milieu de terrain tricolore dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et figurerait dans les petits papiers du PSG. Le10sport.com vous a assuré le 10 mai dernier que le Paris Saint-Germain, à tous les étages de sa direction, apprécie le profil de Camavinga. À l’instar d’Arsenal qui prépare le terrain pour attirer l’un des espoirs du football français au sein de l’effectif des Gunners .

Le Real Madrid hors course…

Le Real Madrid resterait intéressé par l’option Eduardo Camavinga selon As , le joueur serait particulièrement apprécié par Zinedine Zidane qui suivrait son évolution depuis la fin de la saison passée. Cependant, il se pourrait que le vent ait tourné du côté de Madrid. Et pas uniquement en raison du probable départ de l’entraîneur français cet été. Ces derniers temps, Zinedine Zidane a introduit Antonio Blanco au sein de l’effectif du Real Madrid et le club merengue verrait en lui un bon remplaçant à Casemiro en marge de la saison prochaine, voire d’un bon complément dans le onze de départ. La direction sportive du Real Madrid le jugerait non transférable à moins d’une offre colossale. En outre, la prolongation de contrat de Luka Modric pour une saison, fermerait un peu plus la porte de la Casa Blanca à Eduardo Camavinga. Une bonne nouvelle pour le PSG ? Pas vraiment.

…mais la Premier League et le Bayern Munich bien dans le coup