Mercato : PSG, Real Madrid... La décision de Sergio Ramos déjà connue ?

Publié le 25 mai 2021 à 13h45 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Sergio Ramos aurait de grandes chances de prolonger son contrat avec le Real Madrid, malgré l'intérêt du PSG.

C’est un véritable coup de tonnerre en Espagne ! Joueur emblématique de la sélection ibérique, Sergio Ramos n’a pas été appelé par Luis Enrique pour disputer l’Euro. Une décision qui fait parler, alors que son avenir au Real Madrid demeure toujours aussi incertain. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le club merengue, le défenseur central ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants. Selon As , Sergio Ramos serait prêt à baisser son salaire, mais il souhaiterait signer un contrat de deux ans avec le Real Madrid. Toutefois, certains médias pensent que le joueur de 35 ans finira par prolonger son bail.

Sergio Ramos prêt à prolonger avec le Real Madrid ?