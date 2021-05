Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi veut tenter un énorme coup avec Sergio Ramos !

Publié le 25 mai 2021 à 9h15 par B.C.

Alors qu’il est encore loin d’avoir prolongé son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos resterait une piste sérieuse du PSG en vue du prochain mercato estival.

La saison de Sergio Ramos a tourné au cauchemar. Souvent absent en raison de plusieurs pépins physiques, le défenseur de 35 ans n’a pas pu empêcher le sacre de l’Atlético aux dépens du Real Madrid. Pire encore, le capitale de la Roja ne participera pas au prochain Euro et voit désormais son avenir s’écrire en pointillé. Le contrat de Sergio Ramos arrive à son terme, et aucun accord avec le Real Madrid n’est à l’ordre du jour, une situation qui pourrait profiter au PSG, l’un des rares clubs disposés à s’attacher ses services en vue de la saison prochaine. Un intérêt qui se confirme sérieusement.

Le PSG reste à l’affût sur Ramos