Mercato - Real Madrid : L’annonce fracassante de Benzema sur l’avenir de Zidane !

Publié le 25 mai 2021 à 8h30 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ dans les prochains jours, Zinedine Zidane serait susceptible d’honorer son contrat au Real Madrid à en croire les propos de son attaquant Karim Benzema.

Et si Zinedine Zidane quittait le Real Madrid au cours de cette intersaison ? Pourtant contractuellement engagé jusqu’en juin 2022 au sein de la Casa Blanca, le champion du monde 1998 semblerait nourrir des envies d’ailleurs lorsque la direction merengue ne compterait pas forcément faire des pieds et des mains dans l’unique but de le convaincre de rester au Real Madrid. Ce serait la raison pour laquelle Zidane n’aurait pas été inclus dans les discussions au sujet de la programmation de la saison prochaine à en croire L’Équipe. De plus, les rumeurs envoient avec insistance Zinedine Zidane du côté de la Juventus ou vers L’Équipe de France à terme. Cependant, l’entraîneur français pourrait finalement ne pas partir selon son attaquant Karim Benzema.

« Il ne va pas partir, vous verrez »