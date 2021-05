Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait prendre une décision radicale avec Kurzawa !

Publié le 25 mai 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que Layvin Kurzawa ne s’est pas montré convainquant cette saison avec le PSG, il ne serait pas exclu que l’international français soit poussé vers la sortie cet été.

En dépit du fait qu’il n’a jamais su se montrer pleinement convaincant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa avait été prolongé par sa direction l’été dernier. En fin de contrat le 30 juin 2020, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait paraphé une prolongation surprise pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024, à la surprise générale. Et après un nouvel exercice délicat pour lui, il se pourrait que la direction du PSG regrette d’avoir misé sur Layvin Kurzawa, et ce dans un contexte où elle est en quête de liquidités.

Un départ de Layvin Kurzawa ne serait pas à écarter !