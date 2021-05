Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de tonnerre pour le projet de Leonardo ?

Publié le 25 mai 2021 à 5h00 par T.M.

En janvier dernier, Leonardo est reparti sur de nouvelles bases au PSG en faisant confiance à Mauricio Pochettino. Mais tout pourrait déjà s’écrouler. Explications.

Après deux ans et demi sur le banc du PSG, Thomas Tuchel a été remercié en décembre dernier. Leonardo n’aura donc pas attendu la fin de la saison pour repartir sur de nouvelles bases et c’est avec Mauricio Pochettino que le club de la capitale a choisi d’entamer ce projet. Cela fait maintenant 6 mois que l’Argentin est aux commandes du PSG et alors que la saison s’est achevée ce dimanche, les bilans ne sont pas si bons. Et entre Pochettino et Paris, cela pourrait déjà être la fin.

Pochettino prêt à renoncer ?