Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte s’ouvre pour Eduardo Camavinga !

Publié le 25 mai 2021 à 4h00 par T.M.

A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG pense notamment à Eduardo Camavinga. Et pour l’international français, un départ de Rennes pourrait bien être d’actualité.

La saison prochaine, le PSG devra revenir plus fort pour espérer viser plus haut. Et pour cela, Leonardo tentera de résoudre les différentes carences au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Plusieurs priorités ont ainsi été identifiées et notamment celle de recruter un milieu de terrain afin de venir épauler Marco Verratti. Et c’est le profil d’Eduardo Camavinga qui intéresserait les dirigeants du PSG, séduits par le talent du joueur de Rennes.

« S’il ne prolonge pas, il faudra envisager un départ »