Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi confirme du mouvement pour le mercato !

Publié le 25 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, et le PSG fera partie des clubs qui chercheront à se renforcer comme l’a clairement indiqué Nasser Al-Khelaïfi.

Éliminé au stade des demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG a également vu le titre en Ligue 1 s’éloigner à la dernière journée dimanche soir, au profit du LOSC. Une saison qui restera donc contrastée pour le club de la capitale, qui va logiquement chercher à se renforcer au cours du mercato. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a d’ailleurs confirmé cette tendance au micro de Canal +.

« On a besoin de développer l’équipe »