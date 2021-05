Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 25 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur l’avenir de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a clairement indiqué que l’attaquant français souhaitait rester au PSG la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG et alors qu’il est annoncé avec insistance dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé va avoir une décision capitale à prendre pour son avenir dans les prochaines semaines. Et alors que Leonardo fait le forcing pour prolonger au plus vite l’attaquant français, ce dernier semble plus que jamais hésiter, sans donner suite aux différentes offres de prolongation de la part du PSG. Et pourtant…

« Il veut rester »