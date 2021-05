Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres bientôt lancées pour Kane ?

Publié le 25 mai 2021 à 1h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec Manchester City pour le recrutement d'Harry Kane. Pour battre la concurrence parisienne, Pep Guardiola, qui aurait fait de Harry Kane sa priorité, voudrait débuter les négociations avec Tottenham le plus rapidement possible.

Alors que Tottenham ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, Harry Kane veut changer d'air et rejoindre un club plus ambitieux. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano sur CBS Sports , le buteur des Spurs a communiqué son intention de partir à sa direction avant de l'annoncer publiquement à Gary Neville dans The Overlap . Pour profiter de l'aubaine, le PSG et Manchester City se tiendraient prêts, disposés à accueillir Harry Kane les bras ouverts cet été. D'ailleurs, les Citizens seraient déjà sur les starting-blocks, même si la direction de Tottenham ferait de la résistance.

Pep Guardiola déjà prêt à frapper pour Harry Kane ?