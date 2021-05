Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vieille connaissance ciblée pour la succession de Ronald Koeman ?

Publié le 25 mai 2021 à 1h30 par La rédaction

Alors que l'avenir de Ronald Koeman s'écrit en pointillés, le FC Barcelone aurait essayé de faire revenir l'un de ses anciens entraineurs pour lui succéder.

Entre les incertitudes contractuelles ou simplement sportives autour de certains cadres du FC Barcelone comme Lionel Messi, Sergio Busquets, Gérard Piqué ou encore Jordi Alba, le Barça s'apprête à vivre une intersaison mouvementée. De plus, l'entraîneur en place, Ronald Koeman pourrait déjà quitter le club seulement un an après sa nomination. Un changement que les dirigeants blaugrana auraient déjà anticipé.

Le FC Barcelone aurait tenté de faire revenir Luis Enrique, mais...