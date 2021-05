Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé deux conditions claires pour l'avenir de Sarabia !

Publié le 24 mai 2021 à 23h15 par A.D.

Alors que Pablo Sarabia penserait à quitter le PSG cet été, Leonardo ne devrait pas bloquer son départ. Si son attaquant lui fait part de son intention de partir et qu'une offre d'environ 15M€ arrive sur son bureau, le directeur sportif du PSG serait prêt à le laisser filer.

Peu après son retour au PSG, Leonardo a frappé très fort lors du mercato estival 2019. En effet, le directeur sportif italo-brésilien a renforcé le club de la capitale à toutes les lignes, du poste de gardien de but aux avants-postes, en passant par la défense et le milieu de terrain. Pour étoffer l'attaque du PSG, Leonardo a notamment recruté Pablo Sarabia. Utilisé comme un joker depuis son arrivée, l'ancien du FC Séville se poserait des questions sur son avenir et envisagerait de prendre le large pour occuper une place plus importante dans un nouveau club.

Un transfert à 15M€ pour Pablo Sarabia ?