Mercato - PSG : Leonardo aurait pris une grosse décision pour Pablo Sarabia !

Publié le 21 mai 2021 à 8h45 par Th.B.

Alors que Pablo Sarabia nourrirait des envies de départ ainsi qu’un retour en Espagne, Leonardo ne l’inciterait pas spécialement à rester au PSG. Explications.

Et si le clap de fin approchait pour Pablo Sarabia au PSG ? Depuis le printemps 2020 et la reprise du football après l’arrêt forcé dû au Covid-19, l’Espagnol ne semble plus être que l’ombre de lui-même. Et depuis la nomination de Mauricio Pochettino le 2 janvier dernier, Pablo Sarabia n’a débuté que 9 des 33 rencontres disputées par le PSG. De quoi inciter le principal intéressé à prendre en considération un départ à l’intersaison afin de revenir en Espagne avec qui plusieurs échanges auraient déjà lieu à en croire Mundo Deportivo.

Sarabia pas retenu par le PSG