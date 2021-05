Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria à l’origine du départ d’une pépite de l’OM ?

Publié le 21 mai 2021 à 5h00 par T.M.

Ayant montré de belles qualités cette saison, Bamba Dieng pourrait toutefois ne pas s’éterniser à l’OM. Et cela à cause de Pablo Longoria. Explications.

Arkadiusz Milik, Dario Benedetto, Valère Germain… Cet été, l’OM pourrait bien perdre ses attaquants. Même Bamba Dieng, apparu à quelques reprises cette saison et belle promesse pour l’avenir, pourrait lui aussi ne pas rester sur la Canebière. A 21 ans, le Sénégalais est prêté à l’OM par l’Académie Diambars avec option d’achat. D’ailleurs, selon les informations d’ Actufoot , moyennant 400 000€, les Phocéens devraient recruter définitivement Bamba Dieng. Toutefois, cela pourrait être bref…

Une proposition décevante ?

En effet, comme l’a poursuivi le média français, Bamba Dieng pourrait ne pas être enclin à rester à l’OM. La raison ? Une proposition financière de la direction olympienne loin des attentes. Actuellement, le joueur de Sampaoli serait rémunéré à hauteur de 1800€ bruts par mois. Alors que son nouveau contrat pourrait lui permettre de toucher entre 2800 et 4000€ par mois, cela ne le satisferait pas et aimerait ainsi gagner plus. De quoi alors le convaincre d’aller voir ailleurs ?