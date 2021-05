Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un allié inattendu pour Lionel Messi !

Publié le 21 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Ce n’est plus un secret désormais, le PSG est à l’affût pour récupérer Lionel Messi. Et pour cela, Leonardo peut compter sur… l’entourage du joueur du FC Barcelone.

Aujourd’hui encore, l’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas réglé. A 33 ans, l’Argentin est en fin de contrat au FC Barcelone. Et alors que Joan Laporta veut tout faire pour convaincre La Pulga de prolonger en Catalogne, il n’aura pas une énorme marge de manoeuvre étant donné les finances réduites du Barça. Par conséquent, un départ libre de Messi en fin de saison est une réelle possibilité. Et si tel était le cas, le PSG ne sera pas loin. D’ailleurs, les chances du club de la capitale ne feraient qu’augmenter.

Le clan Messi pousse pour le PSG !