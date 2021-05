Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a une grande priorité pour cet été !

Publié le 20 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Déjà très actif sur le marché, l'OM est dans le coup pour différents dossiers. Toutefois, la priorité de Jorge Sampaoli serait de conserver Arkadiusz Milik.

« C’est un prêt avec obligation d’achat avec plusieurs paiements. Il n’y a pas de possibilité qu’il retourne à Naples sauf si on le décide. On a le contrôle ». Il y a quelques jours, Pablo Longoria assurait que l'OM avait le contrôle de la situation pour Arkadiusz Milik. Autrement dit, l'option d'achat incluse dans son prêt en provenance de Naples sera automatiquement levée. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que l'attaquant polonais restera à Marseille cet été. Et pourtant, selon les informations de Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC , Jorge Sampaoli a fait de ce dossier sa grande priorité pour cet été.

Sampaoli veut absolument garder Milik