Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi aurait fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 24 mai 2021

Transféré au PSG l'été dernier, Mauro Icardi pourrait prendre le large dans les prochaines semaines. En effet, le numéro 9 parisien ne cacherait pas son intention de partir en interne.

Pour faire oublier le départ d'Edinson Cavani, Leonardo a activé l'option d'achat de Mauro Icardi à la fin de la dernière saison. Pour une somme proche de 50M€, le directeur sportif du PSG a obtenu le transfert du buteur argentin après une saison de prêt. Toutefois, l'ancien capitaine de l'Inter pourrait déjà faire ses valises cet été. Auteur d'une saison moyenne, Mauro Icardi penserait à quitter le PSG, et il aurait fait passer le message dans les couloirs parisiens.

Le sujet d'un départ de Mauro Icardi ne serait pas tabou en interne è