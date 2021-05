Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zinedine Zidane se précise !

Publié le 24 mai 2021 à 21h30 par La rédaction

L'avenir de Zinédine Zidane serait en train de s'éclaircir un peu. Le technicien du Real Madrid pourrait rejoindre la Juventus tandis que Massimiliano Allegri serait sur les tablettes de Florentino Perez pour lui succéder en Espagne.

Les Merengue viennent de boucler une saison blanche en terminant deuxième juste derrière l'Atletico. Et c'est une véritable révolution à laquelle on pourrait assister cet été à Madrid avec les potentiels départs de plusieurs joueurs cadres comme Sergio Ramos, Raphaël Varane ou encore l'incertitude qui règne autour de l'avenir de Zinédine Zidane. En attendant, le Real Madrid tenterait de se préparer du mieux possible...

Zinedine Zidane vers la Juventus, Massimiliano Allegri pour le remplacer ?