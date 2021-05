Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mohamed Salah, c’est terminé !

Publié le 25 mai 2021 à 5h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé, Mohamed Salah ne devrait cependant pas débarquer au sein de la capitale.

Et si le successeur de Kylian Mbappé se nommait Mohamed Salah ? Sous contrat avec Liverpool jusqu’en juin 2023, l’ailier des Reds ne serait pas spécialement contre un départ du club de la Mersey si une bonne option lui était proposée. En parallèle, l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit lui aussi en pointillés du côté du PSG, son contrat expirant en juin 2022. Le Parisien a récemment assuré que la piste Salah plairait particulièrement à Doha et aux hauts dirigeants parisiens si Mbappé venait à être transféré à l’intersaison. Cependant, un départ de Salah ne serait pas vraiment réalisable.

Personne «ne pourrait acheter» Salah !