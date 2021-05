Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le bonheur de Longoria trouvé au FC Barcelone ?

Publié le 25 mai 2021 à 4h45 par T.M.

Du côté de l’OM, on s’active déjà pour le recrutement estival. Et c’est du côté du FC Barcelone que Pablo Longoria pourrait faire ses emplettes.

Ayant désormais les pleins pouvoirs à l’OM, Pablo Longoria veut entamer un nouveau projet sur la Canebière. Pour cela, il va travailler avec Jorge Sampaoli pour construire le meilleur effectif durant l’été. Et alors que le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, cela s’active déjà du côté de la Commanderie. Actuellement, c’est le dossier Gerson qui occupe tout le monde à l’OM, mais d’autres dossiers sont activés.

Un arrière gauche trouvé au Barça ?