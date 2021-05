Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie se dessine déjà pour cet indésirable de Pochettino !

Publié le 25 mai 2021 à 7h15 par La rédaction

En difficulté du côté du PSG depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, Rafinha pourrait quitter Paris et revenir en Espagne où il serait courtisé par le RCD Espanyol notamment...

Auteur d'un début de saison intéressant sous les ordres de Thomas Tuchel, Rafinha s'est un petit peu perdu en retour seulement quelques mois après son arrivée au PSG. Le Brésilien s'est retrouvé cantonné à un rôle de remplaçant depuis la nomination de Mauricio Pochettino à la tête de l'équipe et doit se contenter de quelques miettes seulement. Une situation qui ne semble pas plaire au milieu de terrain et qui pourrait le pousser à quitter Paris plus vite que prévu.

Le RCD Espanyol pourrait tenter le gros coup Rafinha