EXCLU - Mercato : L’AC Milan en pole position pour Olivier Giroud !

Publié le 25 mai 2021 à 9h00 par Alexis Bernard

En fin de contrat à Chelsea, Olivier Giroud pourrait rebondir à l’AC Milan au cours du mercato estival à venir. En effet, les Rossoneri sont bien placés pour accueillir l’international français.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Olivier Giroud pourrait quitter Chelsea à cette date. Compte tenu de son faible temps de jeu, il pourrait ne pas activer l’année optionnelle prévue dans son contrat. Désormais, toute la question est de savoir où l’ancien buteur d’Arsenal rebondira au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, le10sport.com vous a dernièrement annoncé que le RC Lens a pris des renseignements malgré sa faible marge de manoeuvre. La piste menant à Fenerbahçe est aussi active pour Olivier Giroud, mais c’est finalement une autre destination que le Champion du monde 2018 pourrait rallier.

Giroud intéressé par l’AC Milan