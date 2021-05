Foot - Mercato

Mercato : Rudi Garcia annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 25 mai 2021 à 16h55 par La rédaction

Cela est officiel, Rudi Garcia ne continuera pas sur le banc de l’OL. A quoi faut-il alors s’attendre pour la suite ? L’entraîneur français a fait le point.