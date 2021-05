Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on s’interroge déjà sur Pochettino !

Publié le 25 mai 2021 à 16h15 par A.C.

Arrivé cet hiver, Mauricio Pochettino ne ferait déjà plus l’unanimité au sein du Paris Saint-Germain.

Alors que les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo semblaient devenue intenables, le Paris Saint-Germain a décidé en janvier dernier de confier les rênes de l’équipe à Mauricio Pochettino. Ancien joueur du club et sortant d’une bonne expérience à Tottenham, il n’a pourtant pas pu redresser la barre et malgré une belle progression jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions, il a laissé s’échapper le titre en Ligue 1. La presse britannique a ainsi laissé entendre que Pochettino pourrait déjà songer à un départ du PSG, pour retrouver son ancien club de Tottenham.

La perte du titre en Ligue 1 ne passe pas