Mercato - PSG : Zidane, Real Madrid… Mbappé a pris une énorme décision !

Publié le 25 mai 2021 à 14h45 par B.C.

Malgré l’avenir très incertain de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé resterait emballé à l’idée de rejoindre le Real Madrid dès cet été.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir. Comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com, le Bondynois ne souhaite pas s’engager sur le long terme avec le PSG afin de conserver la mainmise sur la suite de sa carrière, mais du côté de la direction, on espère au contraire sécuriser l’avenir de l’attaquant tricolore. Et pour cause, le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé et en a fait une priorité pour insuffler un nouveau souffle au projet merengue. De grands changements sont en effet attendus dans la capitale espagnole, et le premier pourrait concerner Zinedine Zidane, annoncé sur le départ. De quoi relancer le feuilleton Mbappé ?

L’avenir de Zidane ne perturbe pas Mbappé