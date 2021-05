Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait un incroyable plan pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 mai 2021 à 21h10 par D.M.

Libre depuis son départ du LOSC, Luis Campos pourrait occuper un rôle de conseiller au Real Madrid et joueur un rôle dans le recrutement du club espagnol.

Luis Campos a fait énormément parler de lui ces derniers mois. Libre depuis son départ du LOSC, le Portugais a été annoncé à l’OM, mais selon nos informations exclusives, il n’y a eu aucun contact entre les deux parties. Interrogé sur son avenir, l’ancien de l’AS Monaco a assuré qu’il n’avait pas encore trouvé de nouveau club. « Oui, il existe de nombreuses rumeurs sur mon futur professionnel, ce qui est typique à ce stade de la saison. Je tiens à dire très clairement que je n'ai encore pris aucune décision quant à mon avenir professionnel » avait confié Campos au micro de RMC . Mais à en croire la presse espagnole, l’homme de 56 ans pourrait rebondir au Real Madrid.

Campos au Real Madrid pour convaincre Mbappé ?