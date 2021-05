Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deschamps prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 25 mai 2021 à 20h10 par T.M.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé n’est toujours pas résolu, Didier Deschamps aimerait bien que cela soit le cas prochainement.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? La question se pose déjà depuis de longues semaines et la réponse n’est toujours pas connue. Alors que la saison s’est terminée, l’attaquant du PSG n’a pas encore communiqué son choix pour la suite de sa carrière. Tandis que Leonardo fait tout pour prolonger Mbappé, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022, il pourrait finalement préféré de s’en aller, notamment pour rejoindre le Real Madrid. Le feuilleton Mbappé dure donc depuis un certain temps et cela pourrait encore s’étirer. Ce qui ne plairait pas forcément à Didier Deschamps.

Une réponse rapide est demandée !

Le 11 juin prochain, le coup d’envoi de l’Euro sera donné. Alors que Kylian Mbappé sera l’une des principales menaces de l’équipe de France, Didier Deschamps aimerait bien que l’attaquant du PSG soit pleinement concentré sur la compétition et ne soit pas distrait par son avenir. En effet, comme l’a expliqué Francesc Aguilar, journaliste espagnol, le sélectionneur des Bleus aimerait que Mbappé règle son avenir avant le début de l’Euro afin de ne pas revivre ce qui avait pu se passer en 2018 avec Antoine Griezmann, qui était alors annoncé au FC Barcelone.