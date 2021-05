Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Juve, Real Madrid... Le dilemme colossal d’Allegri !

Publié le 25 mai 2021 à 20h30 par A.C.

Sans club depuis deux saisons, Massimiliano Allegri est déterminé à trouver un club cet été... et il ne manque pas de choix !

Lorsque Massimiliano Allegri a quitté la Juventus en 2019, tout le monde s’attendait à le voir rapidement rebondir dans un gros club européen. D’ailleurs, à peine un an plus tôt, Florentino Pérez l’avait approché pour remplacer Zinedine Zidane au Real Madrid. Finalement, ça fait quasiment deux ans que Allegri n’a pas entrainé. Une éternité pour un technicien de ce niveau, qui a remporté pas moins de six Scudetti entre Juve et Milan AC, atteignant notamment deux fois la finale de Ligue des Champions lors de ses quatre années passées à Turin. Il a pourtant été très proche du Paris Saint-Germain, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, avant que Leonardo ne choisisse Mauricio Pochettino pour remplacer Thomas Tuchel. Mais les choses pourraient bientôt bouger pour Allegri...

Pochettino en danger, Leonardo pense à Allegri

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport annonce qu’au Paris Saint-Germain on se poserait déjà des questions sur l’avenir de Mauricio Pochettino. Cela serait notamment le cas des propriétaires qataris, qui à en croire le quotidien n’auraient pas apprécié l’échec en Ligue 1. Si Pochettino venait à partir, Leonardo devrait se tourner vers Massimiliano Allegri, un profil qu’il apprécie tout particulièrement. En décembre 2019 déjà, nous vous parlions sur le10sport.com de contacts entre le directeur sportif du PSG et Allegri et l’occasion pourrait cette fois être trop belle pour ne pas tenter le coup.

Un retour à la Juventus pour Agnelli ?

Mais le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club sur les traces de Massimiliano Allegri. Toujours selon La Gazzetta dello Sport , l’Italien de 53 ans serait devenu la grande priorité de la Juventus. En dépit de sa victoire en Coppa Italia et la qualification en Ligue des Champions, Andrea Pirlo est tout sauf certain de rester. Ainsi, le président Andrea Agnelli souhaiterait retrouver Allegri, de qui il est d’ailleurs particulièrement proche. La Gazzetta rappelle d’ailleurs que ce jeudi aura lieu l’assemblée des actionnaires d’Exor, propriétaire de la Juve, au cours de laquelle Allegri souhaiterait annoncer un gros coup.

Au Real Madrid pour remplacer Zidane