Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le danger est énorme pour Gerson !

Publié le 25 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Dernièrement, Gerson semblait se rapprocher de l’OM. Mais voilà que tout est remis en question pour l’arrivée du joueur de Flamengo.

Connaissant le championnat brésilien sur le bout des doigts, Jorge Sampaoli veut y récupérer certaines pépites pour l’OM. Ainsi, cela fait désormais plusieurs jours que les Phocéens font le forcing pour l’arrivée de Gerson, milieu de terrain de Flamengo. Excellent au sein du club carioca, le Brésilien pourrait alors faire son retour en Europe pour enfin y réussir après son échec à l’AS Rome. Et dernièrement, la tendance était plutôt bonne pour Gerson. Mais comme souvent, on n’est jamais à l’abris d’un ultime rebondissement.

La menace Atlético

Et dans ce dossier Gerson, ce rebondissement se nomme l’Atlético de Madrid. En effet, comme révélé par la presse brésilienne, les Colchoneros ont fait une entrée fracassante pour le joueur de Flamengo. Une information confirmée par le10sport.com qui vous a également révélé que le club d’Enrique Cerezo avait formulé une offre plus avantageuse que celle présentée par l’OM. De quoi alors mettre à mal les plans de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ?