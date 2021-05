Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour cette opération colossale !

Publié le 25 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Pour envisager de gros renforts, le FC Barcelone pourrait réaliser des échanges. Mais certaines idées seraient déjà à oublier.

Compte tenu du contexte actuel et de la crise financière qui frappe les clubs européens, il faut redoubler d’ingéniosité pour se renforcer. L’une des solutions est notamment de réaliser de gros échanges comme le FC Barcelone a pu le faire l’été dernier avec la Juventus entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Une solution que les Blaugrana pourraient à nouveau envisager cet été et cette fois, c’est Antoine Griezmann qui pourrait être utilisé comme monnaie d’échange.

Un échange Antoine Griezmann-Joao Felix ?