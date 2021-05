Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola règle un dossier colossal de Leonardo !

Publié le 25 mai 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait des vues sur Lionel Messi et aurait bon espoir de le recruter cet été si Kylian Mbappé venait à partir, Pep Guardiola a jeté un énorme froid dans ce dossier.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG étant toujours aussi incertain, qui viendrait remplacer l’attaquant français cet été en cas de départ ? Lionel Messi, qui arrive au terme de son contrat avec le FC Barcelone, fait figure de candidat particulièrement crédible, d’autant que ses négociations avec le club catalan n’ont pas été concluantes ces derniers mois. Toutefois, il semblerait que le PSG doive déjà tirer un trait sur Messi…

Guardiola a annoncé que Messi resterait à Barcelone